トリミングを頑張ったワンコは、帰宅した頃には疲れ果ててヘロヘロになっていて…？ワンコの溶けてしまっている姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で115万回再生を突破。「可愛すぎる」「脱力感ｗ」「たまらん」といった声が寄せられています。 【動画：トリミングで疲れ果ててしまった犬→帰りのバッグの中で…想像以上に『溶けてしまっている光景』】 トリミングで疲れ果てたワンコ TikTokアカウント「shishima