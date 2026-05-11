愛犬の寿命を延ばすために 栄養バランスのとれた食事 健康長寿の基本は食事。それは人間でも犬でも変わりません。必要な栄養素がバランス良く配合された食事を適切な量を与えることは寿命を延ばすためには欠かせないでしょう。 愛犬のことを思って手作り食にこだわる人もいますが、基本は市販の『総合栄養食』を与えるのがベストと言えます。 手作り食で完璧な栄養バランスを確保することはプロでも難しく、逆効果