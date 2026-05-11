潮位の変化を読み取るタイドグラフや高い防水性によって、サーフィンやSUPなどのマリンアクティビティで活躍する、G-SHOCKのエクストリームスポーツライン・G-LIDE（ジーライド）。釣り人にも愛用されているG-LIDEに、シリーズ初となるハートレートモニター（心拍計測機能）を備えた「GBX-H5600」（4万4000円）が仲間入り！ 5月15日より発売予定です。ベースとなっているのはスクエアフェイスが特徴の定番モデル“5600シリーズ”で