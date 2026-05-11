BOYNEXTDOORが、1stスタジオアルバム『HOME』を6月8日にリリースする。 （関連：BOYNEXTDOORは「ステージを通して成長していく」2025年最後に語ったライブへの熱量と成長の季節） 本情報は、5月8日22時にアルバム公式ウェブサイトを通じて発表された。同サイトは4カ国語に対応しており、サイト内にはBOYNEXTDOORの象徴であるドアやポストなどがデザインされている。 また、同サイトにはさまざまなコンテン