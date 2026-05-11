ロンドン・ヒースロー空港を運営するヒースロー・エアポートは、4月の乗り継ぎ旅客が前年比10％増加したことを明らかにした。旅客数は前年比5％減の670万人となり、中東問題の影響を受けた。乗り継ぎ需要は中東からシフトし、アジアやオセアニアへの直行便への経路変更がみられた。今年の旅客数予測は6月に見直し、発表する見通し。一方でハブ空港モデルは旅客がグローバルネットワーク全体に分散することで、需要を堅調に維持でき