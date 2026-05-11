All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、宮城県在住47歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ららか年齢・性別：47歳・女性同居家族構成：本人、夫（50歳）、子ども（20歳、16歳）、父（82歳）居住地：宮城県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：650万円現預金：100万円年収は夫550万円・妻100万円。月の貯蓄はほぼゼロ夫婦の働き方