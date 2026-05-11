料理をする際に、食材を水で洗ったり漬けたりすることがありますが、この時に水道水を使うか、食塩水を使うかによって、食材に与える影響は大きく変わってきます。これには、食材を構成している細胞の「浸透圧」が関係しているといわれています。食材は、多くの細胞によってつくられています。細胞は、さまざまな成分の詰まった袋のようなもので、この袋の外側の部分を細胞膜といいます。細胞膜は、水のような小さな分子は通します