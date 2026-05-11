ナイガイは、靴の中に装着する新感覚靴下「はかないくつした SUASiC JP（日本製）」の改良モデルを発売した。「はかないくつした」は、“靴下を履いていないような素足感覚”をコンセプトに、ムレやズレといった従来の靴下に対する課題を軽減しながら、快適な履き心地を実現した。改良モデルでは、綿の比率を高めて吸水性を向上させ、表面の凹凸柄と裏面のシリコン加工でフィット感を強化しパンプスやスニーカーに加え、サンダルに