米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）18、19日にパリで開く先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議で、最新の人工知能（AI）を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しであることが11日、分かった。米新興企業アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」が念頭にある。金融システムの脆弱性を解析できるとされ、攻撃を受けることで国際取引などが混乱する恐れが指摘されている。クロード・ミュトスは、ウェブ