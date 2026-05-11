演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔（29）が11日、都内で開かれた「第70回岸田國士戯曲賞」の授賞式に出席した。受賞作は自身が脚本・演出を担当した舞台「ロマンス」。過去2度最終選考に残り、3度目の正直となる受賞に「うれしい。自信になった」と喜んだ。「ダウ…」のコントをほぼ全て作る一方、過去にはユニット内でコンビを組み「M―1グランプリ」にも出場するなど芸人としても活動。その多彩さが注目を集め