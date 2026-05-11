福岡・北九州市のコインランドリーに乗用車が突っ込み、客の女性が間一髪で回避した。運転していた73歳の女性はペダルの踏み間違いと説明している。コインランドリーに突然車が…先週金曜日の8日、福岡・北九州市小倉南区のコインランドリーに突然、車が突っ込んだ。事故があったコインランドリーでは、粉々に割れた店のガラスの撤去が行われていた。柱は大きくひしゃげていて事故の衝撃がうかがえた。防犯カメラに、事故の一部始