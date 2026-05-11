68年前、東京都立の産院で別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さんについて、東京都は今年3月、生みの親を特定できなかったとする報告書を公表し、調査に区切りをつけるとしました。これに対し江蔵さん側は調査対象者への戸別訪問による調査を実施するなど調査義務を果たすよう都に要請していましたが、都は11日、「戸別訪問による調査は行わない」と江蔵さん側に伝えたことがわかりました。1958年、東京都立の墨田産院で別の赤ち