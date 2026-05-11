日本のロック黎明（れいめい）期をけん引したレジェンドのギタリスト鈴木茂、ベーシスト小原礼、ドラマー林立夫、キーボーディスト松任谷正隆によるロックバンド、SKYE（スカイ）が11日、公式Xアカウントを更新。鈴木の脱退を発表した。「SKYEからのお知らせ」として文章を掲載。「鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです」と状況を説明。今後については「S