大学4年間でかかる学費は数百万円以上となり、自宅外から通うとなるとさらに仕送りも必要になることがあります。そのため、子どもの大学進学に備えて教育ローンを検討する家庭は少なくないでしょう。 教育ローンには、大きく分けて「銀行系ローン」と「国のローン」の2種類があります。本記事では、それぞれのメリット・デメリットや返済総額の違いを解説します。 教育ローンには「