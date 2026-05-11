今をときめく“売れっ子”たちが経験した、下積み時代を知れば、努力する勇気が湧いてくるはず！そこで今回は、異彩の経歴を持つフジテレビアナウンサー・原田葵さんに「絶え間ない努力」の軌跡を教えてもらいました。「あえて目標設定をしない」という仕事観のワケも必見です♡わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経