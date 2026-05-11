プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（３６）が、母とのショットを公開した。金田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「母の日ママとパパに会いに行けたパパもママ役たくさんしてくれたしママは友達みたいだしありがとうがいっぱい」とつづり、母と肩を組んだ笑顔の２ショなどをアップした。この投稿にファンからは「仲良し親子」「キンクミママも美人で、仲が良いんですね」「最高です！」「ママ似て