◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）幕内・朝乃山（高砂）が初黒星となった。立ち合いで幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）に起こされ後退。土俵際で突き落とし、軍配は朝乃山に上がった。しかし物言いがつくと、差し違えで押し出しで敗れた。「起こされてしまった。負けは負けなんで」と悔しさを押し殺した。場所前の７日には伊勢ケ浜部屋の関取が高砂部屋に出稽古した。稽古したが「イメージはあったけれど本場所と稽古