◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）大関・霧島（音羽山）は幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）との立ち合いで低く鋭く当たると、手繰って背後を取る。粘られ、足を飛ばしてくる相手をしのぐと、冷静に突き落とし。先場所後に１２場所ぶりに大関へと復帰した３０歳は「春場所は立ち合いが合わなかったが今回は強く当たれた。初対戦は足技で負けたけど今回はいい流れで取れた」と経験を生かした。八角理事長（元横綱・北勝海