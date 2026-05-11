日本野球機構（ＮＰＢ）は１１日、プロ野球で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする罰則を１２日から適用することを決めた。この日、都内で行われた１２球団との実行委員会で満場一致で決定した。山川誠二規則委員長（６０）は「ペナルティを課すというよりは、打者に安全意識を高めてもらう、注意喚起という側面が今回は強い」と意図を明かした。ＮＰＢが「待ったなし」の姿勢で危険スイングによる被害を