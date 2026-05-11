◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が、琴桜（佐渡ケ嶽）を破って連勝発進した。持ち前の下からの攻めで、大関を力強く寄り切り。「下からという意識で相撲を取った。最後はしっかり寄り切れて良かった」と振り返った。春場所で悪化させた右肘痛の影響で、春巡業を休場。関取衆と相撲を取る稽古を再開できたのも、初日の１週間ほど前だった。それでも気迫あふれる内容に「強い気持ちで土俵に