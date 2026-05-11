◇大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）西前頭９枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が東前頭１１枚目・宇良（木瀬）を押し出し、初白星を挙げた。宇良には十両時代を含めて過去６戦全敗。「（過去の対戦では）いろいろ変えてみたりしたけど、実力がある方。相手主体で相撲を取ったらダメだと思った。自分の相撲を取り切ることに集中しようと決めた」。立ち合いで踏み込み、下から休まず突いて、攻め手を緩めず。７度目の対戦