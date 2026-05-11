松本市で巨大な岩が崩落し住宅の車庫などに直撃しました。山にはこのほかにも大きな岩があり住民の不安が広がっています。住宅に設置された1台の防犯カメラの映像…。暗闇に響く音が徐々に大きくなっていきます。そして…7日深夜、松本市の里山辺地区を突如、巨大な岩が襲いました。岩は住宅の車庫を破壊…車も被害に遭いました。被害に遭った男性「転がるっていうよりはねて来た」巨大な岩は裏山から転がってきたとみられています