ここからはマイチャン。スマイルアクション信州のこどもたちの話題です。須坂市を拠点に活動するチアリーディングチーム「須坂コルツ」。アメリカで開かれたチアリーディングの世界大会で見事2位を獲得しました。5月1日。アメリカフロリダ州で開かれたチアリーディングの世界大会「ザ・サミット」。この大舞台で、初出場ながら、見事2位に輝いたのが…。須坂市を拠点に活動する「須坂コルツ」のトップチ&#