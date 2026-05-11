老舗ベーカリーで60年以上販売され続けてきたロングセラーが11日から名前を変えました。そのきっかけを作ったのは松本市出身の映画監督、山崎貴監督でした。松本市に本社があり、1913年創業のベーカリー「スヰト（スイート）」の看板商品「やさいぱん」。11日から「コールスロール」という名前に変わりました。60年以上販売されてきた中で、迎えた新たな節目。そのきっかけとなっ