指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠MEの公式サイトが11日、更新され、菅波美玲（26）の卒業が発表された。6月12日に行われる「菅波美玲卒業コンサート」をもって、卒業する。菅波は今年3月下旬に休養を発表していた。以下はファンに向けたコメント全文。＜菅波美玲よりファンの皆様へ＞2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。≠MEで活動してきたこの7年