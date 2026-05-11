そうめんなどの乾麺が特産の浅口市に、麺を束ねる機械のメーカーがあります。去年（2025年）就任した三代目の社長は、新規事業アイデアを競うコンテストで入賞するなど、新たな挑戦と地域貢献に取り組んでいます。 【写真を見る】ふるさとの活性化にも「アトツギ甲子園」中国・四国ブロック大会で最優秀賞の「カワカミ」若き社長の挑戦【岡山】 乾麺を束ねる機械のシェアで「日本一」 浅口市鴨方町にある「カワ