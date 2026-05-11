香川県女木島沖の瀬戸内海で宇高連絡船「紫雲丸」が沈没し、修学旅行中の小中学生を含む168人が死亡した事故から、きょう（11日）で71年です。慰霊碑のある高松市の寺で法要が営まれました。 【写真を見る】「お姉さんに会いに来ているという気持ち」修学旅行中の小中学生100人も犠牲に”紫雲丸事故から71年”高松市の寺で犠牲者を偲ぶ法要【香川】 「お姉さんに会いに来ているという気持ちです」 法要は、瀬戸内海を望む高松