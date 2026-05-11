岡山県津山市の観光施設とそこへ向かう観光列車そのものを舞台としたユニークなイベントが開かれました。全国から集まった参加者たちは、ほかでは味わえない特殊なシチュエーションを満喫したようです。 【画像をみる】イベントに参加したコスプレーヤーたち 鉄道ファンにはたまらないSLや現存するものとしては日本で2番目の規模を誇る扇形機関車庫など貴重な鉄道遺産を活用した観光施設津山まなびの鉄