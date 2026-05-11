栄養価が高く、ご飯のお供にピッタリの納豆。でも独特の粘りやにおいで好き嫌いがはっきりと分かれるところかもしれません。ママスタコミュニティに納豆に関するこんなアンケートがありました。『納豆を好んで食べますか？それとも苦手ですか？あなたの気持ちに近いものを教えて』今回のアンケートの結果は、好きでほぼ毎日orときどき食べているママが多数派で、苦手で積極的に食べないママが少数派という結果になりました。そ