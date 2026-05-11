群馬銀行はことし３月期の決算で純利益が５８８億円となり、３期連続で過去最高を更新しました。 群馬銀行の深井彰彦頭取などが１１日、県庁で会見を開き、ことし３月期の決算を発表しました。それによりますと、去年４月からことし３月までの連結による純利益は、前の年より３４．１％増えて５８８億円となりました。３期連続で過去最高を更新しています。売上高にあたる経常利益は２０．２％増えて２６４９億円でした。 この