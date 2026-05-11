１１日も各地で最高気温が２５℃以上の夏日になりました。この先１週間、気温の高い日が続く予想ですが、ことしの夏の暑さの見通しについて前橋地方気象台に話を聞きました。 １１日の県内は、高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は桐生で２８．８℃、館林で２７．８℃、前橋で２７．１℃を観測するなど、県内７つの地点で２５℃以上の夏日となりました。この暑さの中、前橋市の敷島公園では、涼を求めて