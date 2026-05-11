気象情報。 まずは五島の話題から。 五島市ではビールや焼酎の原料になる大麦の収穫が行われています 黄金色に輝く麦の穂。 去年秋に種をまいた大麦が順調に育ち、収穫の時期を迎えています。 五島市は諫早市に次ぐ県内有数の産地で、今年は約465ヘクタールで栽培されているということです。 大麦の収穫は5月中旬まで行われる予定です。 さて、12日は日中は雲が広がり夜にはにわ