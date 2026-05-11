新潟県胎内市では夏への備えが始まっています。備えているのは人間ではなく“アルパカ”です。 温かい日差しが降り注いた胎内市の『樽ヶ橋遊園』。5月11日も3頭のアルパカがのんびり過ごしていました。 そこにやって来たのは、3頭のふるさとでもある山古志アルパカ牧場のスタッフです。 もともとは南米のアンデス山脈に住むアルパカ。標高の高いところに住むため、夏は熱さに弱く、熱中症にもなりやすいことから、毛刈りは毎年