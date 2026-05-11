バスケットボールB3リーグ。新潟アルビレックスBBはアウェーで香川とのプレーオフ準決勝に臨んでいます。初戦に敗れたものの、5月10日の第2戦では延長の末、白星を挙げ、決勝進出へ望みをつないでいます。 先に2勝したチームが決勝に駒を進めるB3プレーオフ準決勝。 アウェーで香川と対戦しているアルビBBは9日の第1戦を落とし、後がない状態で10日の第2戦に臨みました。 アルビは