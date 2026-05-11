太平洋戦争の歴史を調査している大分県の「豊の国宇佐市塾」が、初公開となる旧日本軍が撮影した出撃の様子など新たに確認された映像を公開しました。 【写真を見る】日本軍兵士が自ら撮影した映像発見豊の国宇佐市塾が新たな戦争映像を公開 南方・ブーゲンビル島のブイン航空基地で爆撃機の出撃前に行われた訓示の様子。旧日本軍が撮影した非常に珍しい初公開の映像です。 アメリカ国立公文書館から入手した太平洋戦争