バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われ、日本協会の技術委員会委員長を務める南部正司氏が、各国際大会の代表メンバーについて言及した。今季は、優勝なら２８年ロサンゼルス五輪の出場権が獲得できるアジア選手権（８月、中国）を最重要大会とし、６月から始まるネーションズリーグや、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）を戦っていく。これまでアジア大会はＢ代表で出場することが多かったが、