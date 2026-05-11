ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」が12日に開幕する。11日はエンジン抽選など、出場45選手による前検業務が行われた。足が良すぎるのも考えもの？特訓を終えた土屋南（29＝岡山）は周囲の選手に尋ねている。「ここってスタート早い？」スタートは3本ともフライングだった。かつては上位だった20号機が“犯人”だ。「行き足が良すぎるくらいでした。全部が大フライング。ペラを見て