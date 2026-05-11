【その他の画像・動画等を元記事で観る】韓国での最新曲「Catch Catch」が韓国内、そして日本においても大きな話題となり、次世代ポップアイコンとして圧倒的な存在感を放つYENAの6月10日発売Japan 3rd Single「ミラミラ / STAR! (feat. Hatsune Miku)」のジャケット写真が公開された。公開されたジャケット写真は、タイトル曲2曲の世界観に合わせた異なるコンセプトでいずれもYENAのオリジナリティが光るビジュアルとなっている。