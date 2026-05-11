ハンドボールリーグHで、連覇を目指すブルーサクヤ鹿児島は前節を終えて2位。9日に、1位香川と直接対決に臨みました。 すでにプレーオフ進出を決めているブルーサクヤ。勝点差2の首位・香川を追いかけています。今季直接対決では1勝1敗。勝てば首位に浮上する直接対決です。 序盤、攻撃を仕掛けた鹿児島出身の川島が試合を引っ張ります。 この日、鹿児島市ではパブリックビューイングが