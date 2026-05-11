明治安田J2・J3百年構想リーグ。前の試合で敗れ白星がほしいユナイテッドFCは10日、アウェーで滋賀と対戦しました。 勝ち点3が欲しいユナイテッドは、9位のレイラック滋賀FCと対戦。 試合前半、何度もシュートを放ちますが、ゴールネットを揺らすことはできず、0対0で試合を折り返します。 エンドが変わった後半。開始早々、PKを与えてしまうと、冷静に決められてリードを許します。（鹿児島0