福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷した事故を受け、スクールバスを持つ鹿児島県内の高校では運用ルールを再確認する動きが広まりそうです。 福島県の磐越道で今月6日、新潟市の北越高校のソフトテニス部員が乗ったマイクロバスが事故を起こし、21人が死傷した事故。バスを運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕・送検されました。 鹿児島市の鹿児島高校です。およそ60人が乗る大型スクー