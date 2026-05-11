水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題です。水迫畜産は枕崎市など3つの自治体にもふるさと納税の返礼品の補償として「本来の返礼品と同等の金券などを送付する」意向を示していたことが分かりました。 この問題は、水迫畜産が県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示したもので、販売数量は27トンに上ります。 県内では8つの市と町がふるさと納税の返礼品として取り扱い 不適正表示について水迫畜産は