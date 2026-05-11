桜島で今月8日に発生した噴火で、ごく小規模な火砕流が発生していたことが分かりました。 鹿児島地方気象台によりますと、8日午後4時すぎに桜島の南岳山頂火口で爆発が発生し、噴煙は火口から3500メートルまで上がりました。 この爆発で、大きな噴石が5合目まで飛びました。 気象台が爆発を解析したところ、ごく小規模な火砕流が、火口から南東側におよそ600メートル流れ下っていたことが確認されたということで