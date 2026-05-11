国民スポーツ大会とともに秋に青森で開催される全国障害者スポーツ大会。聴覚障害者バレーボールの九州代表を決める大会が9日に開かれ、鹿児島は男女揃って優勝しました。 バレーボールの聴覚障害者の部は、九州大会を勝ち抜いた男女1チームずつが出場権を獲得します。（13歳以上が出場可能） 去年、全国大会で4位に入賞した鹿児島は、準決勝で長崎と対戦しました。 序盤は長崎に