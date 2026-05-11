鹿児島県内の畜産関係者が集まり北海道で来年開かれる全国和牛能力共進会に向けた会合が開かれました。 （JA県経済連 柚木弘文会長）「『日本一』という大輪の花を咲かせられるよう、『チーム鹿児島』一丸となって取り組みを進めよう」 「和牛のオリンピック」とも呼ばれる全国和牛能力共進会は、5年に一度開かれる国内最大の品評会です。鹿児島は地元開催となった2022年の前回大会で「日本一」の成績を収めました。