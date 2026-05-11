歌手の氷川きよしさん（48）が2026年5月10日に自身のインスタグラムを更新し、幼少期に母親と撮影した2ショットを披露し、「産んでくれて本当に本当にありがとう」と感謝をつづった。氷川さん「どんどん母の顔になってくる自分」氷川さんは「母の日」の10日、幼少期の自分が母親の前にいる2ショットをインスタグラムで披露した。また2枚目では、大量のバラの花束を写した写真を公開。氷川さんは「どんどん母の顔になってくる自分。