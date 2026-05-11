放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、ゆる文字プランナーの宇田川一美さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、宇田川一美さん、宇賀なつみ◆ガラスペンで綴る「ゆる文字」の魅力今回は、ガラスペンを使った「ゆる文字」の世界を広めている、ゆる