ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「おままごと」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】天気の良い休日、あなたは公園のベンチでのんびりと過ごしています。すると、近くでおままごとをしていた子どもが、あなたのところに駆け寄ってきました