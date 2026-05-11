秋田朝日放送 県警の機動隊などが参加し、不審物が見つかったことを想定した対応訓練が秋田市で行われました。 不審物を見つけた想定のテロ対処訓練は、７月と８月に県内で全国高校総合文化祭が行われることを受け実施されました。県警の機動隊の隊員たちは、有毒なガスから体を守る防護服を着て不審物を慎重に処理します。県警によりますと、不審なものを見つけたときは絶対に不審物に触れず警察に通報する。不審物に近