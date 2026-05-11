ドル円は上げ一服。ドル円は東京の序盤から中盤にかけてニューヨーク原油の時間外取引での上昇を受けた日本の貿易収支の悪化観測を背景に水準を切り上げ、157円台を回復し、一時157.18付近まで上昇した。その後、ロンドンでは伸び悩むが、押しは浅く、この日の高値圏でもみ合っている。 USD/JPY157.13